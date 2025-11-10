名古屋市西区で１９９９年１１月、高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者（６９）が愛知県警の調べに対し、黙秘に転じたことが、捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、安福容疑者は１０月３０日の出頭時から逮捕直後は、容疑について「合っています」と認めていた。奈美子さんに対しては「申し訳ないと思っている」と謝罪の意思を示し「２６年間、