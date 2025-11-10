STARGLOWが、デビューシングル『Star Wish』を2026年1月21日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【映像＆画像あり】STARGLOW、「PIECES」再録バージョンリリックビデオ＆新ソロアー写） 本作には、タイトル曲「Star Wish」や、本日11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか新録曲2曲を含む全4曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして「