自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第20話見守ってきた私【ツカサの気持ち】【編集部コメント】ツカサさんは何と言うか、とても心のきれいな人なのですね。相手のことを客観的に見て、いいところも悪いところもちゃんとわか