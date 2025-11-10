今年で50回目を迎えました。旧山陽道の宿場町として栄えた岡山県矢掛町で、きのう（9日）恒例の大名行列が行われました。 【写真を見る】「下～に～下に」矢掛町で50回目の大名行列地域で働く外国人も参加【岡山】 「下～に～下に」江戸時代の宿場町の面影を残す岡山県矢掛町を、大名行列が練り歩きます。 今年で50回目を迎えた恒例行事で、地元の人や地域で働く外国人、RSKラジオのパーソナリ