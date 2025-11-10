高校生ラガーマンの聖地・花園出場をかけた、高校ラグビー鹿児島県予選。9日に決勝が行われ、鹿児島実業が3連覇を果たしました。 3連覇を狙う鹿児島実業と、3年ぶりの頂点を目指す加治木工業の対戦となった決勝。新人戦、県高校総体と同じ顔合わせになりました。 立ち上がり、流れを掴んだのは鹿実。前半2分、ナンバー8・川畑が抜け出しトライを奪います。さらに、前半10分、16分と、立て続けにスタンドオフの