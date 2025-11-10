 ¼«¿È¤ÎÂ­¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖLUNA SEA¡×¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¡ÖLUNATIC FEST. 2025¡×¤ËÆ®ÉÂÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¿¿Ìð¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖTHANK YOU DAY-2‼¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿¿Ìð¤¬9·î29Æü¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂ­¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Á¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£