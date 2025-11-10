外国人介護士を雇用する群馬県高崎市の福祉施設が現場で実践している多文化共創の取り組みを公開しました。 取り組みを公開したのは高崎市の社会福祉法人「三山会」が運営する三山ホーム北原です。三山会は、フィリピンで介護を学んだ即戦力の人材を受け入れていて、介護人材の定着率向上に取り組んでいます。取り組みが評価され、三山会は外国人材を雇用し活力を創り出す事業者として県から「県多文化共創カンパニー