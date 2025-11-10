鹿児島市で開かれた高校野球1年生大会の決勝戦です。延長タイブレークにもつれ込む熱戦となりました。 鹿児島県内60チームが出場したMBC旗争奪高校野球選抜1年生大会。決勝は、6連覇を目指す神村学園と、12年ぶりの優勝を目指す鹿児島城西が対戦しました。 鹿児島城西は2回表、1アウト2塁1塁から。8番・清川のタイムリーで先制します。 その後も5回に山口がソロホームランを放つなど打線が爆発。守って