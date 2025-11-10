スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が10日、自身のインスタグラムを更新した。高木さんは「季節は秋から冬に！乾燥も気になる季節になりましたわたしはエッセンスとクリームのダブル使いをすると朝起きた時の肌が、すごく調子が良くて朝からHappyな気持ちで1日をスタートできます」とつづり、おでこを出したスキンケア中の写真を投稿。これにファンからは「お肌いつもきれいですね