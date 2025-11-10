◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）日本シリーズ第5戦でソフトバンクを5年ぶりの日本一に導く決勝ソロを放った野村勇内野手（28）が、猛アピールした。3回の二塁守備から出場すると、4回の第1打席で左前打。7回の第3打席ではカウント3―1から左腕・高の真ん中低めの直球を強振し、左中間席中段に運んだ。持ち味を長打力を見せつける豪快弾に「完璧。気持ち良かったです」と笑顔