昨日（11月10日）、自民党の木原稔氏が10月に内閣官房長官へ就任後初めて地元に戻り、支援者の集まりに参加しました。会では、官房長官としての意気込みなどを語ったということです。 【写真を見る】木原稔 内閣官房長官が就任後初の地元入り『総理を支えるのが最大の仕事』 10日正午ごろの熊本空港。警護官に囲まれながら関係者用の出入口から出てきたのは、熊本1区選出の木原稔内閣官房長官です。 10月21日に官房長官へ就任し