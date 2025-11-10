ワールドシリーズ史上に残る延長十八回の死闘となったブルージェイズとのワールドシリーズ第３戦。十五回からの４イニングからリリーフで登板し、無失点に抑え、サヨナラ勝利を呼び込んだのがウィル・クライン投手だ。ブルペンに誰もいなくなった状況。もう自分しかいない、とマウンドに向かった。コーチらから「あとどれぐらいいける？」と聞かれ、「必要なだけ行ける（投げる）」と答えていたという。３日（日本時間４日）