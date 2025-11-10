年に一度、鹿児島県内で最も優れた肉牛を選ぶ共進会と競りが南九州市で開かれました。 南九州市知覧町で開かれた「県肉牛枝肉共進会」。県本土・種子屋久から77頭が出品され、審査の結果、霧島市隼人町・中村優志さんの「美華福」が、グランドチャンピオンを獲得しました。 その後、関東や九州などから43社が参加して競りが行われ、中村さんの枝肉は、肉質などが評価され、去年のグランドチャンピオンより500円高い、1キロ8,500