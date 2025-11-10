まずは大型の台風26号の情報です。今後、フィリピン沖で進路を変え、鹿児島県内に影響が及ぶおそれも出てきました。鮫島気象予報士の解説です。 台風26号は、フィリピンを抜けて南シナ海にあります。大型の台風です。 では、この先の進路をご覧ください。北寄りに進みますが、次第に東に進路を変えて沖縄付近まで進んでくる予想です。14日、金曜日には熱帯低気圧に変わっていて、この時の予報円に鹿児島県内はギリギリ含まれてい