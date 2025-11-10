集中豪雨を経て、今月9日、3か月ぶりに通行止めが解除された姶良市・国道10号の網掛橋。10日は多くの車が行き交い、老舗の加治木まんじゅうの店にも次々と客が訪れていました。 （記者）「通行止めが解除されて丸1日。多くの車が行き交っています」 姶良市加治木町の国道10号・網掛橋は8月の集中豪雨で川底がえぐられ、通行止めが続きましたが、きのう9日に、3か月ぶりに通行できるようになりました。 網掛橋の近くにある、創業