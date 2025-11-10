鹿児島県内では9日、いちき串木野市、三島村、南さつま市、奄美市で、今後4年間のリーダーが決まりました。このうち、三島村では12年ぶりのトップ交代となりました。 【いちき串木野市】 縁起物のタイが登場したのは、いちき串木野市長選で9日夜、2期目の当選を決めた現職・中屋謙治さんの事務所。中屋さんは新人2人との戦いを制し、次点に3000票以上の差をつけて2期目の当選を果たしました。 （2期目の当選・中