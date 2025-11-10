北陸銀行はきょう、今年度の中間決算を発表しました。単体では、本業のもうけを示すコア業務純益が、昨年度と比べて38パーセントあまり増えるなど増収増益となりました。北陸銀行の単体での中間決算は、売り上げにあたる経常収益は716億9100万円で、昨年度の同じ時期と比べて32パーセントあまり増えました。本業のもうけを表すコア業務純益は、227億6700万円で、貸出金の利息や株の売却益が増えたことなどから38パ