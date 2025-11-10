「大相撲」です。11月場所は2日目、木曽郡・上松町出身御嶽海の結果です。今場所、黒星発進となった西の前頭十三枚目の御嶽海。10日の相手は西の前頭十四枚目の時疾風でした。御嶽海は相手の左を差し土俵際まで追い詰めるも、最後は「上手投げ」で敗れ連敗となりました。3日目の11日は西の前頭十二枚目、友風との一番です。