秋田朝日放送 秋田銀行が１０日、中間決算を発表しました。３期ぶりの「増収増益」です。 秋田銀行は中間決算を発表し一般企業の売上高にあたる経常収益は２６８億７６００万円で前年度と比べて２８億９０００万円増加しました。中間純利益は前年度よりも１７億３３００万円増えた４１億７１００万円となりました。 ２０２５年度の業績予想については当初の予想から修正なく据え置いています。芦田頭取は、秋田県沖の洋上