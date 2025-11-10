来年1月に行われる立山町長選で動きです。県警の前警察学校長、渡辺正信さん（60）がきょう、KNBの取材に対し、立候補への意欲を示しました。渡辺正信さんはきょう、KNBの取材に対し、立山町長選への立候補について「前向きに検討中」と話しました。渡辺さんは立山町生まれの60歳で、魚津や滑川の警察署長などを歴任。今年3月からは県警察学校長を務めていましたが、今月7日に辞職しました。辞職について渡辺さんは、町長選立候補