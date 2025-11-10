人気スマホゲーム「ポケモンGO」のリアルイベントが長崎市で開催されました。海外からの観光客も集まるなど、大いに盛り上がった週末の長崎を取材しました。きのう、長崎の街には人、人、人！みなさん真剣な表情でスマホとにらめっこ。その理由が…。長崎県内から（11）「ポケモンGOです」広島から（50代）「ポケモンGOです」海外からの観光客「ポケモンゲットだぜ！」「ポケモンGO」。スマホのGPS機能を利用して、現実世界を舞台