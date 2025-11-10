お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、女子プロレス団体「スターダム」に入団し、活動活動復帰宣言をしたフワちゃん（年齢非公表）について言及した。粗品はフワちゃん復帰をめぐるネット上の賛否を紹介。活動休止から復帰したタレントや芸人に対し、「1人賛否」内で幾度となく発射してきた定番フレーズ「復帰早ない？」でツッコミを入れた上で「ただぁ！」と声