10月に行われた上越市長選挙で当選した小菅淳一新市長が11月10日、初登庁しました。小菅市長は「上越のために人生をかけて働く」と決意を述べました。職員の拍手で迎えられて登庁した上越市の小菅淳一新市長。〈上越市小菅淳一市長〉「皆さまとこれから一緒に働くこと、わくわくしております」10月に行われた市長選挙には6人が立候補。小菅市長は2万4000票あまりを獲得し、現職や元参議院議員などを破り、初当選を果たしました。