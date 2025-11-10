韓国のSF映画『超時空英雄伝エイリアノイド』が2部作連続公開されることが決定。『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』が2026年2月13日より、『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』が2026年2月27日より公開される。 参考：キム・ダミ、2025年は3作品で主演に『100番の思い出』など“30歳の節目”に見せた飛躍 本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を受賞したCJ ENMによる、“超時