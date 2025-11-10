●フィットクルー 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：12月12日 事業内容：パーソナルトレーニングジム及びパーソナルトレーナー 養成スクールの運営 仮条件決定日：11月25日 想定発行価格：1910円 上場時発行済み株式数：107万5487株 公募：11万株 売り出し：22万4400株 オーバーアロットメントによる売り出