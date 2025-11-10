モスフードサービスは、11月12日から、全国の「モスバーガー&カフェ」全76店舗で新メニュー「あごだし香る和風粥」と「鶏だし香る台湾風粥〜鹹粥(シェンゾウ)〜」を定番商品として販売する。イートイン限定メニュー「あごだし香る和風粥」イメージ同商品は、「モスバーガー&カフェ」で初となるお粥メニューで、時間限定(〜10:30および15:00〜)・イートイン限定メニューとして提供するほか、レトルトパウチのテイクアウ