去年に続いて、熊本市電に3両編成の新型車両が導入されました。 【写真を見る】新型車両の車内の様子 今日（11月10日）お披露目されたのは、熊本市電の新型車両「2403号」です。 3両編成の車両は1両編成の約1.5倍・112人を乗せることができ、加えて、車いすやベビーカーの専用スペースが広くなっているのが特徴です。 さっそく、大西市長や車いすを利用する人が乗ってみると・・・ 車いすを利用する人「改