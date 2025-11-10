女子ゴルフの藤崎莉歩（３３）が９日に自身のインスタグラムを更新。「先日、第一子を無事に出産しました最後まで無事に出産できるか不安だったので、いきなりの報告になってしまいましたこれから生活が一変しますが、それも楽しめたらと思います。またゴルフも復帰するので宜しくお願いします」と記し、出産を報告した。大人の大きな手に挟まれた赤ちゃんの小さな足の写真を投稿した。コメント欄に上田桃子が「ええええ