日本共産党の小池晃書記局長は１０日、国会内で会見。自民党が政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」所属議員と参議院で統一会派を組んでいることに関し、高市早苗首相が「ＮＨＫ党とは組んでいない」と答弁したことを批判した。Ｎ党党首の立花孝志容疑者は９日、今年１月に亡くなった元兵庫県議・竹内英明氏の名誉を傷つけたとして名誉棄損（きそん）容疑で兵庫県警に逮捕された。政治や選挙にもＳＮＳの影響力が広がる中、イ