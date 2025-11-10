すい臓がんを公表していた日本テレビの菅谷大介アナウンサーが亡くなったことが１０日、分かった。報道によると、菅谷アナウンサーは７日の勤務後に体調不良を訴えて緊急搬送。その後、容体が悪化し、８日に消化管からの出血で亡くなった。５３歳だった。葬儀は近親者のみで執り行われるという。日本テレビは死去を受けてコメントを発表。「２０２２年にすい臓がんを公表して以降も、アナウンサーとしても管理職としても前向