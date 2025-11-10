人気コスプレーヤーで女優、モデルとしても活躍する桃月なしこが、14日発売予定のグラビアムック誌「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）の表紙＆巻頭に登場。グラビア界を引っ張る桃月が24ページにわたるロンググラビアを披露している。 【写真】ナチュラル素肌のド迫力桃月なしこの“怪物級”スタイルにドキッ 美しいビジュアルに焦点を当て、素肌感を生かしたナチュラルなカットから