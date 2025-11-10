脚本家の三谷幸喜が8日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』(毎週土曜 後10:00)に出演。今年の「現代用語の基礎知識選 2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」の本命に「ひょうろく」を挙げ、理由を説明した。【写真】プロ⋯？艶やかなダンスを披露した三谷幸喜＆有働由美子三谷は、安住紳一郎アナウンサーから今年の流行語大賞の本命候補を問われ、真っ先に「ひょうろく」を挙げた。他の出演者からは「えー!?」