元乃木坂46の清宮レイが10日、芸能事務所「マシットスター」に所属したことを報告した。【写真】卒業セレモニーにスーツ姿で登場した乃木坂46・清宮レイ清宮は「ご報告」と題し、「この度、株式会社マシットスターに所属となりました。信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。精進して参ります」とつづった。清宮は2018年、乃木坂46の4期生としてグループに加入し、2024年7月に卒業。卒