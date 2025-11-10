俳優の福地桃子、寛一郎が10日、都内で行われた映画『そこにきみはいて』（28日公開）完成披露舞台あいさつに登場した。【集合ショット】笑顔で手を振る寛一郎＆福地桃子物語の舞台は海沿いの街。旅を共にする香里（福地）と健流（寛一郎）は、恋人というよりも家族のような関係だった。しかし入籍を目前に控えたある日、健流は突然、自ら命を絶つ。お互いを一番の理解者と信じていた香里は深い衝撃を受け、健流と出会う前のよ