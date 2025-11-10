８日、第８回中国国際輸入博覧会の食品・農業製品エリアに展示されたカナダ産ワイン。（上海＝新華社記者／藍建中）【新華社北京11月10日】中国税関総署が7日に発表した今年10月のモノの貿易額は3兆7千億元（1元＝約22円）で、うち輸入額は前年同月比1.4％増の1兆5300億元となり、5カ月連続で増加を維持した。輸入を積極的に拡大することは、中国がハイレベルの対外開放を推進する重要な内容になっている。1〜10月の貿易額は安