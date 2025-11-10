世界的人気を誇る日本人女子レスラーがすっぴん姿で“集結”。貴重な写真に多くのファンがリアクションを送っている。【画像】すっぴんトレーニングウェア姿で“集結”貴重な一枚人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが6日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。世界最大のプロレス興行「WWE」で活躍する女子スーパースタ