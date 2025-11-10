木原官房長官は10日、国会質問の事前通告をめぐり、事実誤認の投稿をSNSに投稿したとして、国光文乃外務副大臣を注意したと明らかにしました。国光外務副大臣は7日、高市総理が午前3時から衆議院予算委員会の答弁の準備をしたことをめぐり、自身のXに「（特に野党の）質問通告が遅いからです」「前々日の正午までという通告ルール、どれほどの野党議員が守ってますか？」などと投稿し、野党を批判しました。ただ、質問通告を2日前