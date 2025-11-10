サッカーJ2の残留をめざすカターレ富山は、きのうホームで行われた試合に勝利し勝ち点3を獲得しました。J2残留に向け、望みをつなぎました。J2残留のため負けられないカターレはきのう、ホームでサガン鳥栖と対戦。前半30分に、今シーズン限りで引退を表明している富山市出身の佐々木が先制点をあげます。後半には、溝口がこぼれ球を頭で合わせて2点目、さらに、ゴール前の混戦から末木