「この世に生まれてきた以上、“死”は誰もが通る道なんですよね。僕もいろいろな思いを巡らせながら演じさせていただきました」【写真】「大人のつよぽん」に注目、草なぎ剛のスペシャルカット穏やかな笑みを浮かべて、そう語ってくれた草なぎ剛。現在放送中のドラマ『終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-』では、妻を亡くし幼い息子と2人で暮らすシングルファーザーの鳥飼樹を演じている。遺品整理会社の仲間たちとと