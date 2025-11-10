ブラッシングが大嫌いなバンビ。 ブラシを持って近寄ると逃げるので、それならおねだりでバンビから近寄ってきた時に、短時間でもいいからブラッシングをしてみよう！と実践。 おとなしくブラッシングはさせてくれましたが、ずっと「おやつ欲しかっただけなんだけど？？」という顔をしていました。 騙したみたいでごめんね！