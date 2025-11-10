ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【準備動画】フランスに行ってくるよ!!【フランスに持っていくもの】』の動画をアップ。様々なアイテムを紹介しながらトークを展開。その中にはコスメを紹介する場面も！【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ■チーク動画内に登場したのはこちら！minum/AIラブポーショングロス 01ベビー 税込770円（公式サイトより）