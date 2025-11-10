鼓童が、ビルボードライブ公演を2026年3月26日に大阪、3月28日に横浜にて開催する。 （関連：AIがパフォーマンスとクリエイティブで表現した“和”と“洋”最新ツアー映像作品を観て） 鼓童は、佐渡を本拠地とする太鼓芸能集団。太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能に無限の可能性を見いだし、現代への再創造を試みている。本公演では、恒例となった春のビルボードライブ公演に。ダイナミックなパフ