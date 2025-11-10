トリップドットコム（Trip.com）は、「11.11 メガSALE」を11月11日から14日まで開催する。主な企画は、国内ホテルを1泊限定1,111円で販売する「国内ホテル1泊定額」（各ホテル4〜7室限定）、海外航空券を片道5,900円から販売する「海外航空券定額」、ソウル3日間が9,900円の「航空券と宿のパック」（2名での予約限定）。さらに旅行商品に使えるクーポンを計100,000枚以上配布し、最大4,000円を割り引く。毎日正午に航空券と航空券