大村市で「グルメフェア」が開かれ、県内のおいしい魅力が集まりました。 見た目も、味も楽しめるカップに入ったすしに… 大村航空基地にある食堂の自慢のカレーも。 大村市で8日に開かれた『グルメフェアinおおむら』には、県内41店舗のグルメが集まりました。 会場の「ボートレース大村」の駐車場では、おおむら秋まつりも同時開催。 ステージイベントとして郷土芸