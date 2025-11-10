日本ハムの森本稀哲外野手守備走塁コーチ（44）が、CKPRODUCTIONのポッドキャスト「森本ひちょりの元気が出るラジオ」に出演。秋季キャンプで“いい姿”を見せた3人の野手の名前を挙げた。森本氏は秋季キャンプ全体を通して「思った以上に来年を見据えて練習している選手が多かった」と、チームに浸透した意識の高さに驚いた。とくに「ファイターズの若きチームリーダーになりつつある3人」として、万波中正外野手（25）、清