10日午後2時、中村芝翫さんと三田寛子さんの長男・中村橋之助さん（29）が婚約したことを発表しました。10日午後、都内のホテルで行われた記者会見。登壇したのは、歌舞伎界のホープ、四代目・中村橋之助さんです。俳優の能條愛未さん（31）と婚約したことを発表しました。四代目・中村橋之助さん：このたび、私、中村橋之助と能條愛未は婚約いたします運びと相成りましたことをここにご報告いたします。1995年、当時三代目・中村