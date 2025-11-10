バチバチと音を立てながら地面に降り注いでいるのは「ひょう」とみられる氷の塊です。映像は10日正午過ぎ、東京・調布市で撮影されました。ひょうとみられるものが降る映像は調布市の別の場所でも撮影されていました。関東では寒冷前線の通過に伴い、大気の状態が不安定となり、正午過ぎに天気が急変。都内を中心にゲリラ豪雨に見舞われました。東京・台場でも、頭にジャケットをかぶせながら移動している人の姿が見られ、傘を持っ