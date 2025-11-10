ベトナム語で「ブルー・ライト・ヨコハマ」を熱唱する黒岩知事（ユーチューブの映像から）神奈川県の黒岩祐治知事は１１日からベトナム訪問を控え、日本で制作された楽曲「Ｊ─ＰＯＰ」を同国で普及させようと、「Ｋｕｒｏｒｉｎ」名義で歌手デビューを果たした。歌手と俳優を兼ねたミュージックビデオに出演し、普段から勉強しているベトナム語でヒット曲「ブルー・ライト・ヨコハマ」を熱唱している。「ベトナムでは（韓国の