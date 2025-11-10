メ～テレ（名古屋テレビ） プロ野球ドラフト会議で巨人に指名された、愛知県の豊橋中央高校の松井蓮太朗選手が、意気込みを語りました。 松井選手は10日、豊橋市の長坂尚登市長を訪問しました。 今年夏の愛知大会では、豊橋中央のキャッチャーとして活躍し、豊橋市の高校として74年ぶりとなる、夏の甲子園出場に貢献しました。 そして10月のプロ野球ドラフト会議で、巨人に育成3位で指名されました。 入団に