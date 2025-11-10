メ～テレ（名古屋テレビ） 3人が逮捕された特殊詐欺事件で、拠点は東南アジアではなく中国にあったとみられます。 詐欺未遂の疑いで、中国籍で岐阜市の無職、呂明峰容疑者(35)と岐阜市の会社員、坂口篤子容疑者(63)、そして愛知県稲沢市のアルバイト青木真樹容疑者(37)の3人が逮捕されました。 警察によりますと、3人は今年8月に他の者と共謀し、中国から埼玉県の男性(39)に北海道警察を名乗って電話をかけ、現金を